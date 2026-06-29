LA 7° EXPO DE AVES DE RAZA LLEGA A LAS FLORES CON UNA AMPLIA PROPUESTA PARA TODA LA FAMILIA

Del 1° al 5 de julio, Las Flores será sede de la 7ª Expo de Aves de Raza, una propuesta que reunirá a criadores, productores y aficionados de distintos puntos de la provincia y el país en torno a una de las actividades productivas y recreativas con mayor crecimiento en la región.

La Exposición, organizada por la Comisión Avícola del Sur del Salado, cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Las Flores, que trabaja junto a las instituciones organizadoras para fortalecer este espacio de encuentro, capacitación y promoción de la actividad avícola.

Los visitantes podrán recorrer la muestra de ejemplares de distintas razas, conocer el trabajo de los criadores y participar de las actividades previstas en el cronograma que incluirá juras, exposiciones, patio de comidas y paseo de artesanos.

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se destaca la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que impulsan el desarrollo productivo local, promueven el arraigo y generan oportunidades para visibilizar el trabajo de los productores y criadores de la región.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una propuesta destinada a toda la familia, con entrada libre y gratuita.