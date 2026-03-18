LA 27° FIESTA CRIOLLA A BENEFICIO DEL HOSPITAL DE LAS FLORES LLEGA ESTE FIN DE SEMANA

Se realizó en conferencia de prensa el anuncio de la 27° Fiesta del Hospital de Las Flores, y se presentaron las distintas actividades criollas programadas y los espectáculos musicales. Desde este viernes 20 de marzo y hasta el domingo 22, el campo de doma municipal será el escenario: jineteadas, desfile, prueba de riendas, corrida de sortija… “Tratamos siempre de brindarle al público un espectáculo de buen nivel”, explicó Nahuel Pellejero encargado de los espectáculos de campo.

La fiesta, organizada por la cooperadora de la institución, se enmarca en los festejos del aniversario de la ciudad –que se celebran el 25 de marzo- dando inicio a esta celebración. En este sentido, el reciente designado director del nosocomio, Dr. Pedro Fernández destacó lo importante del trabajo que hace la cooperadora, “está invitación a que nos acompañen es fundamental. Mantener esta unidad con el campo, con nuestras raíces, con la comunidad. Los espero este fin de semana para tener un gran evento”, expresó.

A su vez el presidente de la cooperadora, Luis D´Agostino detalló la cartelera musical y remarcó que es necesario vender más entradas. Con la preventa se sortearon importantes premios en efectivo y dos de ellos se harán ante escribano en la fiesta por haber quedado vacantes. Además de anunciar que habrá una venta por día, aunque aún no se ha fijado el valor.

Para este año, también, se volverá a la venta de asado para quienes no estén participando del evento, presentando el dni en puerta se puede acceder a la compra por kilo de carne asada y también así se colabora con la institución. “Tratamos de tener todo al alcance de todos. Para vender bien, con precios adecuados”, señaló.

Finalmente, el intendente Fabián Blanstein resaltó el compromiso, el trabajo y la dedicación de todos los integrantes de la cooperadora, quienes organizan esta fiesta con mucho tiempo de anticipación y sobre todo con autogestión. “El municipio no tiene erogación alguna en este evento, solo colaboramos con la logística. Los invitamos este fin de semana a compartir y colaborar con nuestro hospital”.