Kicillof dijo que coparticipará con los distritos lo que se recupere de la deuda nacional

Con presencia de intendentes del peronismo y de la Unión Cívica Radical (UCR); el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una reunión con distintos jefes comunales de la provincia con el fin de realizar un diagnóstico sobre la situación económica de la provincia de Buenos Aires.

Los alcaldes del radicalismo llegaron al encuentro con una serie de reclamos, donde piden “diálogo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Bonaerense, imprescindible para abordar los problemas estructurales que afectan a los municipios”. También solicitaron mejoras tanto en IOMA como en el sistema de salud.

En primer término, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, donde mostró una serie de filminas describiendo la situación económica de la provincia de Buenos Aires. Ante alcaldes, López sentenció que “estamos viviendo una situación muy delicada”. Y añadió: “La decisión de hacer esta reunión es para mostrar qué es lo que está ocurriendo con la economía de la provincia de Buenos Aires, el impacto que eso está teniendo en la situación fiscal de la provincia y los municipios, porque los municipios se nutren en gran medida de la recaudación nacional que se coparticipa hacia provincia y municipios, además de la recaudación provincial”.

“Quiero marcar que en la Ley de Presupuesto que se sancionó para 2026 se declaró el estado de emergencia. Me parece importante remarcarlo. El gobierno nacional encaró una política económica de fuerte ajuste hacia los sectores del país con un efecto muy fuerte sobre las provincias. Estas políticas económicas han tenido un severo impacto en estos dos años sobre la gran mayoría de los argentinos y con un especial impacto de la provincia de Buenos Aires”, añadió López.

Hubo intendentes de todas las tribus del peronismo bonaerense. La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho a Futuro pusieron a sus alcaldes para respaldar al gobernador. También hubo fuerte presencia de alcaldes de la Unión Cívica Radical (UCR). Los alcaldes de La Libertad Avanza y el PRO pegaron el faltazo, con excepción de la jefa comunal de Nueve de Julio, María José Gentile.

En otro trayecto de la charla, López mostró unas filminas reflejando la caída de la actividad económica en la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que hay pocos sectores que están mostrando una buena dinámica, como lo son el agro y el sector financiero. Pero la construcción, la industria manufacturera, el comercio son los sectores que explican el mayor ingreso de las familias en la provincia.

Luego llegó el turno de las palabras de Axel Kicillof, donde también le pegó duro al gobierno nacional por la situación económica que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Remarcó el problema fiscal como un problema importante que atraviesa tanto el territorio bonaerense como el resto de las provincias del país.

Acto seguido, remarcó que hay un total de siete causas judiciales que la provincia inició ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos que adeuda el gobierno nacional. Una de ellas es por el fondo de seguridad, donde Kicillof sentenció que es una deuda que supera los 750 mil millones de pesos. También reclamaron por el Fondo de Compensación del Transporte público de pasajeros.

En esa línea, hay otra causa donde la Provincia reclama la restitución del Fondo Nacional para el Incentivo Docente (FONID), motivo por el cual habrá un paro universitario a partir del próximo 30 de marzo. También hay otras normativas que el gobierno nacional incumplió, como lo es el Fondo para Bosques Nativos, el fondo compensador de las cajas jubilatorias y el fondo de los tributos locales de los servicios de gas.

Entre otro de los anuncios, Kicillof dijo que presentarán otra demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el incumplimiento del Pacto Fiscal. El gobierno bonaerense reclama allí una suma de 1.3 billones de pesos. En esa línea, la provincia fue convocada a la causa por las cajas previsionales y pidió el acompañamiento de los intendentes a la Provincia en dicha audiencia “para que nos devuelvan lo que nos robaron”.

En otro de los anuncios que realizó el gobernador, Kicillof dijo que “harán todos los esfuerzos posibles” para cumplir con la primera cuota del Fondo para Municipios aprobado a fin de año en la Legislatura bonaerense. La misma vence en el mes de abril y es un respiro importante para los intendentes de la Provincia. Según indicaron en la reunión, la reglamentación de la misma va a salir en los próximos días.

En otro pasaje de los anuncios, la Provincia creó un fondo de recupero de la deuda del gobierno nacional, que está redactado en el artículo 2 del Presupuesto provincial. De ese fondo, se va a coparticipar el 16.14% a los municipios, que antes no estaba previsto que se coparticipe.

Lo que recupere la Provincia de la deuda que mantiene el gobierno nacional, con excepción del FONID, va a ir a un fondo coparticipable con los municipios. Kicillof dijo en la reunión que algunas provincias recuperaron algunos fondos con esta normativa y que “esperan que en Buenos Aires pase lo mismo”. Lo recaudado será coparticipado a los 135 municipios.

Para que este fondo vea luz, necesita la adhesión de los Concejo Deliberante en todos los municipios bonaerenses. Los mismos tienen que aprobarlo en una sesión. La reglamentación de ese fondo implica que en los distritos den el visto bueno. Por eso pidió el Gobernador un respaldo político desde los territorios para que ese fondo pueda ser aprobado y coparticipado.

Los intendentes presentes en el encuentro fueron Javier Andrés (Adolfo Alsina), Jorge Gaute (Alberti), Juan José Fabiani (Almirante Brown), Nelson Sombra (Azul), Julio César Marini (Benito Juárez), Carlos Balor (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Eduardo Bucca (Bolívar), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Sebastián Echarren (interino) (Castelli), Javier Gastón (Chascomús), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), María Alejandra Serra (Daireaux), Juan Pablo García (Dolores), Mario Secco (Ensenada), Ariel Sujarchuk (Escobar), Valeria Bellizzi (interina) (Esteban Echeverría), Luis Martín (Exaltación de la Cruz), Andrés Watson (Florencio Varela), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Carlos Rocha (General Guido), Martín Randazzo (General La Madrid), Juan Manuel Cerezo (General Las Heras), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Mauro García (General Rodríguez), Gilberto Alegre (General Villegas), José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Juan de Jesús (La Costa), Julio Alak (La Plata), Julián Álvarez (Lanús), Alfredo Fisher (Laprida), Fabián Blanstein (interino) (Las Flores), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Myriam Mongay (Lezama), Leonardo Boto (Luján), Lisandro Hourcade (Magdalena), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Facundo Diz (Navarro), María José Gentile (Nueve de Julio), Maximiliano Wesner (Olavarría), Gustavo Walker (Pila), Maximiliano Suescun (Rauch), Román Bouvier (Rojas), José Luis Salomón (Saladillo), Ariel Succurro (Salliqueló), Ricardo Alessandro (Salto), Miguel Ángel Gesualdi (San Andrés de Giles), Juan Luis Mancini (Suipacha), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Estefanía Bordoni (interina) (Tornquist), Pablo Garate (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

FUENTE: LA TECLA INFO