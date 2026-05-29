Karim Crucce, el campeón argentino pesado más joven de la historia: “todavía no caigo de lo que pude lograr”

El boxeo argentino tiene un nuevo nombre que empieza a escribir su propia historia, el florense Karim Crucce se convirtió en el campeón argentino de peso pesado más joven y, aunque el impacto de semejante logro todavía no termina de asimilarlo, ya empieza a dimensionar lo que consiguió. “Todavía no caigo. Creo que hasta que me retire no voy a caer”, admite el joven púgil, que en los últimos días recibió llamados de distintos puntos del país y de todos los medios de comunicacion nacionales.

Detrás del título hay una historia familiar muy fuerte. En cada pelea, en cada preparación y en cada paso importante de su carrera aparece su padre, pieza clave dentro de su rincón. “Para mí tener a papá en el ring es muy importante, para guiarme. Voy a tener mis errores y de eso se aprende, pero tenerlo a él es una ventaja muy grande. Verlo llorar el dia de la pelea fue raro, algo muy especial, porque él no llora, yo en cambio si”, cuenta Crucce.

La conquista del cinturón no fue casualidad. Según explica, era uno de los grandes objetivos que se habían propuesto junto a su equipo desde el inicio: “Una de las primeras metas era entrar en la historia del boxeo”.

Sin embargo, el nuevo campeón evita cualquier comparación con las grandes leyendas del pugilismo nacional. El récord conseguido inevitablemente lo acercó al nombre de “Ringo” Bonavena, aunque Karim marca distancia con respeto y admiración. “No me quiero comparar ni que me comparen con Bonavena. Son números y estadísticas. Ringo fue un grande, peleó con Ali. No le voy a llegar ni a los cordones. Fue un ídolo, una leyenda. Lo que hizo para el boxeo fue terrible”, afirma.

Con 1,83 metros de altura y alrededor de 101 kilos, Crucce sabe que en la categoría pesado suele dar ventajas físicas frente a rivales mucho más corpulentos. Por eso, apuesta a la velocidad y la preparación. “Nosotros nos preparamos para tener la velocidad que ellos no tienen. La diferencia de peso es tremenda, si te llega una mano te cambia el destino”, explica.

Uno de los nombres que aparece como próximo rival es el de Bracamonte, pelea que entusiasma especialmente al campeón. “Sería lo más lindo que me puede pasar pelear con Bracamonte acá”, reconoce. Aunque también entiende las complejidades que implica organizar un combate de ese nivel: “Hay que hablar con todos: la televisión, la promotora, el municipio. Los costos son muy altos y Bracamonte cobra lo que vale porque peleó con todos”.

Mientras tanto, Crucce ya piensa en un cambio importante para su carrera. Su objetivo es bajar a la categoría crucero para proyectarse internacionalmente. “Tenemos la idea es pelear afuera en crucero. Acá en Argentina los pesados son más gorditos, afuera son musculosos», analiza. El desafío es bajar cerca de 12 kilos sin perder potencia ni rendimiento. “Hay muchas posibilidades de hacerlo bien. La idea es perder grasa, no masa muscular. Con trabajo y sacrificio en tres meses puedo lograrlo”, asegura.

Además, la disciplina parece ser una de sus principales virtudes. Incluso él mismo reconoce las diferencias con su padre. “Soy muy distinto a mi papá. Él me lo dice. Tengo una disciplina tremenda. Entreno todos los días, voy siempre al gimnasio sobre todo cuando tengo una pelea por delante”.

El crecimiento deportivo también vino acompañado de una fuerte exposición mediática y un enorme impacto en redes sociales, donde sus videos superaron el millón de visualizaciones en Instagram. “La fama es algo increíble y muy fuerte. Intento ser como soy con todos, lo más natural posible. Trato de que no me juegue en contra y seguir siendo uno mismo”, sostiene.

Con los pies sobre la tierra y el círculo íntimo bien cuidado, Crucce sabe que el éxito también trae riesgos. “Mi círculo está cerrado. El que entra tiene que servir. Hay que tener cuidado con los amigos del campeón. Lo sé por mi papá, que me cuenta su experiencia”.

Por ahora, el joven campeón disfruta del presente, descansa de una lesión reciente y se prepara para lo que viene. Será entrenamiento y preparación porque “creo que un mes y medio o dos estaremos parados por el mundial, pero entrenando para mantenerme y poder pasar a crucero, ya que en pesado me quedarán acá dos peleas”, comenta.

Tranquilo, disfrutando de su exitoso presente, y después de hacer historia en el peso pesado argentino, el joven Karim Crucce ya piensa en los próximos desafíos.