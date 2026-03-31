Julio Penayo, presidente de la Asociación de Taekwon-do Gral. San Martín: “como institución tratamos de generar oportunidades que igualen a todos”

El profesor Julio Penayo, Grand Master IX Dan, visitó nuestra ciudad para brindar una clase especial con los practicantes de las dos escuelas que la asociación tiene en Las Flores a cargo de los sabones Cristian Amatriain -V Dan- y Alejandro Menant – III Dan-.

Además de compartir una clase práctica-técnica, el Gran Maestro llegó para invitar a los alumnos al seminario internacional para el taekwondo ITF para Argentina, a cargo de Phap Lu, grand Master IX Dan presidente de la Federación Internacional Chan Hun, con sede en Canadá.

“Son dos eventos -contó- el viernes 17 de abril el seminario para cinturones de colores en Luján. Y el sábado 18, en el polideportivo de Gral. Rodríguez, el seminario internacional para cinturones negros”. Allí asistirán integrantes de su asociación y otras instituciones amigas de la Argentina, inclusive de otros países como Chile, Peru Paraguay, Brasil, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, y se conformó la presencia de un maestro de China, VIII Dan, responsable de países asiáticos.

Este es el primero de otros importantes eventos que se vienen en el año, es por eso que las expectativas son muy altas, “como institución, tratamos de generar oportunidades que igualen a todos”, señaló Penayo al explicar que, en el caso del seminario para los colores, “Es algo especial, se les da la oportunidad a todos de conocer a una personalidad destacada”. Refiriéndose a Phap Lu, quien fuera discípulo directo del Gral Choi Hong Hi, fundador del Taekwon-Do.

Además, El gran Maestro Penayo, en el mundial pasado en Puerto Rico – donde participaron Naira Garay y Francisco Menendez de Las Flores y obtuvieron varias medallas- fue nombrado director mundial de todos los eventos ITF, como gran mérito y reconocimiento hacia su persona. “Es decir que todos los eventos intercontinentales y mundiales están bajo mi gestión”, explicó. “Ahora se está trabajando el torneo panamericano en Uruguay que va a ser en noviembre, y el año próximo el mundial será en Perú”, añadió.

Con el taekwon-do muy instalado tanto en nuestra cuidad como en todo el país, el profesor explica que la tarea como Asociación es profesionalizarlo, dado que sus objetivos son formar practicantes del mejor nivel posible e instructores de buena calidad. “Esos son los dos principios y las dos metas de nuestra institución”.

En esta línea explicó que la formación de instructores es integral, incluye otros conocimientos, otras ciencias, lo que hace que la actividad sea cada vez más eficiente y no pierda el valor tradicional ni los valores humanos. “Es una actividad formadora, el ejercicio es la excusa para formar el valor de las personas, el taekwon-do es un arte, no es un deporte, lo que significa que además de la parte deportiva, la competencia, la otra parte es la tradicional, el aspecto más interesante, basado en pilares de la filosofía, los principios que tienen que ver con los valores humanos, el trabajo en equipo, la solidaridad, la igualdad, el respeto por uno mismo para poder respetar el otro”.