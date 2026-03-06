JULIETA MUÑOZ CARPINETTI EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE

La Dirección Municipal de Cultura continúa en su tarea de promoción y exhibición de los trabajos de los artistas florenses, por este motivo para este fin de semana ha decidido ofrecer a la ciudadanía una interesante propuesta del Taller de Producción Musical Florense dirigido por el profesor David “Chicky” Noguera.

Julieta Muñoz Carpinetti será la protagonista de la próxima presentación del mencionado taller, un espacio que le brinda a los solistas vocales e instrumentales la posibilidad de ingresar a un estudio de grabación para poder proyectar sus propias producciones.

Julieta hoy tiene 21 años pero canta desde los 14. En la actualidad, está estudiando comedia musical y en breve se iniciará en la carrera Tecnicatura en Actuación, con la intención de seguir creciendo de manera profesional en el arte y la música.

El Taller de Producción Musical Florense brinda a los artistas locales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipuladas.

Se incluye en la tarea: post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra con un trabajo de alta calidad y de manera gratuita.

El próximo domingo a las19 hs en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Julieta Muñoz Carpinetti, para que pueda ser disfrutada por toda la comunidad.

El link para poder observarla es: https://youtu.be/j_Lw7LR2K8k