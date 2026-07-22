JUEVES Y VIERNES: CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

Con motivo de una nueva campaña de donación de sangre en nuestra ciudad, este jueves y viernes, hoy dialogamos con Federico Scarpitti, integrante del CUF, institución que en conjunto con el servicio de hemoterapia local y el hospital organizaron esta colecta.

Con el fin de concientizar sobre la importancia de la donación de sangre y lograr que la gente se acerque, las instituciones invitan a que la comunidad se sume a la premisa: donar sangre es salvar vidas.

“La idea fue llegar a toda la sociedad, hacer algo más masivo, gestionamos todos juntos para traer un tráiler mañana y pasado. Si bien como condición para la beca es tener dos donantes por becado por año, nosotros quisimos expandirlo un poco más, llegar a más gente y concientizar sobre esto” dijo Federico.

Por su parte, los chicos de hemoterapia, Mariela y Facundo comentaron que la estadística de dadores de sangre en Las Flores es muy baja, si bien la gente responde a este tipo de campañas.

Para donar no es necesario estar en ayunas, aunque en esta ocasión luego de la donación se ofrecerá un refrigerio. Además, como requisitos es tener entre 16 y 65 años, tener buen estado de salud en general, previo a la donación se hace un breve entrevista y se toman los signos vitales. Es importante presentar DNI -señalaron- para constatar la identidad, y entre las preguntas frecuentes de quienes quieren donar es si con tatuajes se puede: “siempre que hayan pasado seis meses, se puede, así como a quienes ya han donado anteriormente deben esperar dos meses para una próxima donación”, explicó Mariela.

Pedro Fernández, Director del Hospital, felicitó a los chicos por la iniciativa, el compromiso y el acercamiento a la sociedad: “es importantísimo que se involucren así y la sociedad reconoce el esfuerzo que hacemos en conjunto desde el ámbito de la salud, estudiantil y la municipalidad”, remarcó.