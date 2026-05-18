JUEGOS BONAERENSES: SE EXTENDIÓ LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 22 DE MAYO

La Secretaría de Deportes informa que el plazo para anotarse en la 35° Edición de los Juegos Bonaerenses 2026 será hasta el viernes 22 de mayo.

Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fé correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login

En tanto que para interiorizarse del reglamento y la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar

Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14: Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”; Fernanda Negrete 2244 467598), Dirección de Cultura (Gral. Paz 570; Atahualpa Rodríguez -2244 424098) y Adultos Mayores (San Martín 480; Mariano Montes de Oca 2244 511245).