JUEGOS BONAERENSES: SE COMPLETÓ LA INSTANCIA LOCAL DE HANDBALL

La Secretaría de Deportes informa que se sigue llevando a cabo la Fase Local de los Juegos Bonaerenses 2026.

Días pasados en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, se dio continuidad a la eliminatoria de Handball, accediendo al Regional los siguientes equipos:

– Catalina Pérez, Alfonsina Pérez, Nahiara Sallette, Lola Tolosa, Jazmín Araujo, Zoe Arribillaga Vigo, Valentina Perazzo Iriarte, Luisana Propato, Corina Palacios y Malena Yarza (Sub 14 Escolar Abierta Escuela Media N° 2).

– Fermín Martínez, Benicio Toledo Poggi, Juan Cruz Carbajal, Santiago Cabral Guzmán, Tahiel Maciel Crucce, Francisco Álvarez Franco, Beltrán Tolosa, Juan Francisco Dupouey, Yamil D’Agostino Gelené, Benicio Onraita, Marco Abraham y Nicolás Stuer (Sub 14 Escolar Abierta Escuela Media N° 2).

– Manuela Nachón, Renata Russo, Serena Jacquet, Clarisa Seco, Lucía Gragoloff, Delfina Oviedo, Clara Coronel y Estefanía Delory (Sub 16 Escolar Abierta Dante Alighieri).