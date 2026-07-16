JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN FUTBOL 5, FÚTBOL PLAYA Y FÚTBOL 11

La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2026:
Los últimos clasificados al regional son:
– En Fútbol 5: Kiara Molina, Briana Pérez, Marianela Peralta, Catalina Vega Falasco y Ariana Leyes (Sub 16 Escolar Abierta EESA N° 1). Brenda Barrios, Maylén Fasciolo, Paula Mengarelli, Alfonsina Cabral, Ailén Olivo, Jésica Barrios, Maia Fasciolo, Macarena Loggia, Evelyn Urruchúa y Ana Urdapilleta (Sub 18 Escolar Abierta CEPT N° 37 de Rosas). Catalina Paulé, Francisca García Romero, Felicitas Taraborelli, Lucía Queijeiro, Morena Plini, Renata Díz D’Ambrosio, Lola Patronelli Redolatti y Guadalupe Valerio Montastruc (Sub 14 Escolar Abierto Instituto San Miguel).
– En Fútbol Playa: Graciano Folini, Iván Curutchet, Francisco Galmes, Ken Massón, Francesco Rodríguez, Juan Francisco Dupouey, Adrián Ibarra, Bautista Orlando, Augusto Polito y Benicio Fernández (Sub 14 Libre). Ignacio Elgue, Juan Cruz Abraham, Venancio Ruíz, Simón González, Pehuén Raineri, Valentino Silva, Felipe Crosta Pérez, Eliseo López Pena, Julián Cardoso e Ignacio Cenzano (Sub 16 Libre).
– Fútbol 11: Graciano Folini, Francisco Galmes, Hernán Cabral, Ken Massón, Augusto Polito, Juan Francisco Dupouey, Bautista Orlando, Iván Curutchet, Francesco Rodríguez, Adrián Ibarra, Santino Martínez, Ciro Garcete, Benjamín Domínguez, Valentino Solimando, Emiliano Sallette y Benicio Fernández (Sub 14 Libre). Bautista Caputo, Thomás Eluaiza, Bautista Di Somma, Bautista Llamas, Santino Mógica, Alejandro Sánchez, Román Torres, Walter Rodríguez, Thiago Franco, Enzo Franco, Alexis Luna Miranda, Tiziano Macías, Thiago Arballo, Valentino Franco, Agustín Castro y Dylan Hidalgo (Sub 16 Libre). Santino Tolosa, Joaquín Guerrero, Jeremías Pondi Pereyra, Erik Vera, Orión Siraco, Valentín Rodríguez, Erik Vázquez, Ramiro Muglia, Alex Traversaro, Uriel Depetrini, Tomás Sánchez, Emanuel Fuchila, Leonel Galván, Ramiro Cáceres e Ián Martínez (Sub 16 Escolar Abierta EET N° 1). Lionel Cabrera, Valentín Odera Boetto, Agustín Saurel, Enzo Viera Gaiotti, Facundo Valdéz, Thiago Mazzei, Laureano Sánchez, Nahuel González, Santino País, Banjamín Lucero, Ignacio Aranda, Tiziano Maurente, Eleazar Aliendre, Thiago Lizaso y Serafín Silva (Sub 18 Escolar Abierta EES N° 3).
La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2026: