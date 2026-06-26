JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN DEPORTES

SOFTBOL, HANDBALL PLAYA, BEACH VÓLEY y PADEL

La Secretaría de Deportes comunica que el miércoles 24 de junio se realizó el sorteo de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses, que se llevará a cabo desde el 3 de agosto hasta el 1° de octubre.

Cabe destacar que en Las Flores se desarrollarán las siguientes disciplinas: Hockey Masculino (19 de agosto), Acuatlón, Natación Convencional y Natación PCD (2 de septiembre), Patín Artístico (25 de septiembre) y Padel Femenino (29 de septiembre).

Por otro lado, los últimos clasificados al Regional son:

En Handball Playa:

– Lionel Cabrera, Tiziano Mourente, Santino País, Laureano Sánchez, Facundo Valdéz, Agustín Saurel y Valentín Odera Boetto (Sub 18 Libre).

Gael Cejas Nunes, Genaro Pires, Benicio Nieves, Nicolás Guidini, Juan Cruz Borda, Matías Santillán Barros, Elías Lucci y Santiago Corti (Sub 14 Libre).

– Mía Rodríguez, Juana Redondo, Celina Chiodini, Trinidad Zalazar, Rocío Almanza, Juana Dierickx, Coralí López Facchinat y Antonia De Franco (Sub 16 Libre).

– Malena Aschero, Gianella Luján, Morena Guerendiain, Valentina Rodríguez, Sofía García Romero, Julieta Orlando, Angelina Tafura y Luz Zagoruica Monzón (Sub 18 Libre).

En Softbol:

– Laureano Gómez, Bautista Taraborelli, Manuel Seillant, Segundo Izarriaga, Luca Patronelli, Velentino Carrozzi, Juan Ignacio Campos, Santiago Decunto, Valentino Cardoso, Agustín Luraschi, Juan Andrés Cartasso y Manuel Peyré (Sub 18 Libre).

– Miguelina Pellejero, Catalina Arce, Ambar Lorenzo, Carmela Loiza Rosas, Valentina González, Isabella Pardo, Juanita Vida, Bianca Ferretti, Una Polito, Mía Colinet y Sofía Pipeti (Sub 18 Libre)

– Martín Pérez Aranda, Gaspar Montastruc, Tiziano Macías, Juan Pablo Condinanzo, José Ignacio Luján Thiago Juárez Odriozola, Marcos Poeu, Vicente Redondo y Santino Bertholet Molina (Escuela Normal Sub 18).

En Beach Vóley:

– Trinidad Zalazar y Clara Coronel (Sub 16); Ciro Gabaldo y Agustín Stuer (Sub 14); Juanita Vidal y Celina Etcheto (Sub 14); Santino Mogica y Fausto Maucouvert (Sub 16); Nicolás Raineri y Agustín Salas (Sub 18).

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En Padel:

– Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (Sub 18).