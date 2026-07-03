JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN BEACH VÓLEY, TENIS, PADEL Y TENIS DE MESA

La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2026:
Los últimos clasificados al regional son:
– En Tenis: Sofía Gentilini (Sub 14); Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Dobles Sub 16); Nehuén Giacoia Puente (Sub 16); Laureano Gómez (Sub 18), Maitén Giacoia Puente (Sub 18), Guadalupe Valerio Montastruc y Felicitas Taraborelli (Dobles Sub 14); Salvador Tibiletti y Faustino Traut (Dobles Sub 14); Francesca Gómez y Francesca Escalante (Dobles Sub 16).
– En Beach Vóley: Agostina Pérez Orlando y Francisca Sondón (Sub 18).
– En Tenis de Mesa: Gianna De Benedetto (Sub 14); Serena Jacquet (Sub 16); Francisco Rosso Nasello (Sub 14); Guido Mundet (Sub 18); Maitén Giacoia Puente (Sub 18) y Bautista Sacchetti (Sub 16).
– En Padel: Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 16).
La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2026: