JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN HANDBALL

La Secretaría de Deportes informa que continuó disputándose la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2026:
Los últimos clasificados al regional son:
– En Handball: Josefina Gentilini, Catalina Vázquez, Julieta Pellejero, Lola Bertamino, Julia Cardozo, Sofía Mazza, Malena Loyarte, Jimena Iacomini, Sofía Hourcade e Hilaria Caputo (Escolar Abierta Sub 18 Dante Alighieri)
– Pehuén Raineri, Simón González, Bruno Polito, Santiago Valdi, Venancio Ruiz, Julián Cardoso, Benjamín Redolatti, Vladimir Leone y Vicente Santángelo (Sub 16 Escolar Abierta Instituto San Miguel)
– Valentín Laría, Agustín Santángelo, Feliciano Miller, Santino Lauria, Bautista Onraita, Octavio Arano, Rosendo Sondón, Thiago Santángelo, Joaquín Solimando, Iván Franco, Ramiro Mondini y Nicolás Raineri (Escolar Abierta Sub 18 Escuela Media N° 2)..