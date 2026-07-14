JUEGOS BONAERENSES – ADULTOS MAYORES: REPRESENTANTES LOCALES EN TRUCO

El pasado viernes 10 de julio se disputó en el Centro de Jubilados y Pensionados Renacer, la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026 en la disciplina Truco.
En la modalidad pareja libre, las ganadoras fueron Marta Bautisteza y Mónica Cristiano, mientras que en la categoría pareja mixta se consagraron Mirta Botta y Rubén Dierickx.
Con estos resultados, ambas parejas obtuvieron la clasificación para representar a Las Flores en la instancia regional de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollará el próximo 26 de agosto en la ciudad de General Alvear.
El pasado viernes 10 de julio se disputó en el Centro de Jubilados y Pensionados Renacer, la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026 en la disciplina Truco.