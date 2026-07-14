JUEGOS BONAERENSES – ADULTOS MAYORES: REPRESENTANTES LOCALES EN TRUCO

El pasado viernes 10 de julio se disputó en el Centro de Jubilados y Pensionados Renacer, la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026 en la disciplina Truco.

En la modalidad pareja libre, las ganadoras fueron Marta Bautisteza y Mónica Cristiano, mientras que en la categoría pareja mixta se consagraron Mirta Botta y Rubén Dierickx.

Con estos resultados, ambas parejas obtuvieron la clasificación para representar a Las Flores en la instancia regional de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollará el próximo 26 de agosto en la ciudad de General Alvear.