JUEGOS BONAERENSES 2026: SE INICIÓ LA ETAPA LOCAL

La Secretaría de Deportes comunica que el lunes 8 de junio, en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, se puso en marcha la instancia Local de los Juegos Bonaerenses 2026.

Accedieron a la fase Regional:

Básquet 3×3: Matías Santillán Barros, Elias Tucci, Juan Cruz Borda y Santiago Corti (Sub 14); José Ignacio Luján, Juan Bautista Pereyra, Vicente Santángelo y Teófilo Guerendiain (Sub 16); Bautista Patronelli, Bautista Onraita, Nahuel Mendoza Torres y Tomás Maldonado (Sub 18); Antonia Córdoba, Irina Loggia, María Celia Felice e Isabela Cardoso (Sub 14); Katarina Berasain, Juan Dierickx, Coralí López Facchinat y Antonia De Franco (Sub 16); Martina Angelello, Manuela Juanateguy, Josefina Giménez y Manuela Guerendiain (Sub 18).

En Cestoball 3×3: Antonia De Franco, Mía Rodríguez, Coralí López Facchinat y Juana Redondo (Sub 15); Martina Angelello, Manuela Juanateguy, Josefina Giménez y Manuela Guerendiain (Sub 18).

El martes 9, en la laguna del Parque Plaza Montero, debido a que no hubo captura, el certamen de Pesca de la categoría Sub 18 (ambos sexos) se definió por sorteo, logrando el primer lugar Martina Angelello, en tanto que Luis María Repetto y Francisco Couselo quedaron como primer y segundo suplente, respectivamente.

El miércoles 10: en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, en Ajedrez: Morena Depetrini (Sub 14), Delfina Maciel Galmes (Sub 16), Lara Vitale (Sub 18), Ciro Branchesi Gómez (Sub 14), Juan Ignacio Barreto (Sub 16), Bautista Pires (Sub 18) y Román Eluchanz (Libre). Asimismo, en el Parque Plaza Montero se disputó la disciplina Bonaerenses en Carrera, donde se impusieron Valentino Dodaro y Catalina Ametrano, y de esta manera accedieron directamente a la final Provincial que se desarrollará en Mar del Plata.

El jueves 11, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, en Fútbol Tenis: Lucía Palacios y Puente (Sub15); Ignacio Elgue y Bautista Sacchetti (Sub 15); y Pilar Tibiletti y Francesca Folini (Sub 18).

El viernes 12, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” se disputará la eliminatoria de Fútbol Tenis Sub 18 masculino.