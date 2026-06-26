JUEGOS BONAERENSES 2026: ETAPA LOCAL PARA EL ROCK, EL CANTO Y EL FREESTYLE RAP

La sala Hugo Mario Ianivelli de Cultura fue en la mañana del jueves la sede donde se llevó a cabo la etapa clasificatoria de las disciplinas artísticas musicales Rock, Solista Vocal y Freestyle Rap en el marco de los Juegos Bonaerenses edición 2026.

Con una activa participación y con un muy buen nivel mostrado arriba del escenario “Enrique Muñiz”, actuaciones que recibieron los aplausos del público que se acercó a acompañar a la mayoría de nobeles artistas, los jurados debieron fallar y dieron a conocer los nombres de quienes representarán a Las Flores en la etapa regional que se disputará en agosto próximo en la ciudad de Tapalque.

Los resultados fueron los siguientes: Música Rock Juveniles: el primer puesto fue para el grupo “Complicados” agrupación de rock juvenil conformada por Eliseo López Pena, Juan Andrés Cartasso, Franco Aranda y Alfonso Mosquera.

El segundo lugar quedó en poder de “Sin Plan B “ Integrados por Sebastian Alvarez, Isabel Eluaiza, Renata Lavallen, Sofia Gimenez y Amadeo Bosco.

En Solista Vocal PCD el primer lugar fue para Agustín Medrano.

En Solista Vocal Adultos Mayores Julio Irurzun obtuvo el primer lugar, segundo puesto para Oscar Rivas y tercera ubicación para Armando Franco.

En la disciplina Solista Vocal Sub 15, Renata Llull-Mengarelli fue la ganadora y el segundo puesto lo logró Nicolas Stuer.

Mientras que en Solista Vocal Sub 18, Milagros Sempe logró el pasaporte a la instancia regional al adjudicarse el primer lugar.

En Freestyle Rap Sub 15 el ganador fue Tomas Espindola y la segunda ubicación quedo en poder de Simón Arce; en Freestyle Sub 18 logró el pasaje al regional Anisio Guerendiain, segundo puesto para Juan Ignacio Barreto y la tercera ubicación para Federico Quesada.

La continuidad de Juegos Bonaerenses ha sido programada para el día viernes con la disciplina Teatro en la Sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura.