JUEGOS BONAERENSES 2026 ETAPA LOCAL: PÁDEL MASCULINO ADULTOS MAYORES – FUTSAL Y PADEL JUVENILES

En la jornada del miércoles, se disputó la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026, correspondiente a la disciplina de Pádel Masculino para Adultos Mayores.

En marco de esta competencia, se agradece y destaca al Complejo Voleando por el acompañamiento a la Dirección de Adultos Mayores para realizar esta etapa clasificatoria.

Los resultados fueron:

1° Julio Etcheverry – Raúl Rosales

2° Raúl Juanateguy – Carlos Dorney

3° Horacio Etcheverry – Marcelo Rizzo

La instancia Regional de la disciplina se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en la ciudad de Saladillo, en forma conjunta con las competencias de Tejo, Pesca y Newcom.

CLASIFICADOS EN FUTSAL Y PADEL

La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia Local de los Juegos Bonaerenses 2026:

Los últimos clasificados al Regional son:

• En Fútsal:

Santino Kobarynka, Marco Abraham, Francesco Rodríguez, Iván Curutchet, Juan Francisco Dupouey, Lucía Palacios, Mía Fernández, Luz Milagros Pereyra, Alfonsina Pérez y Gina Caputo (Sub 13 Mixto).

Ignacio Cenzano, Venancio Ruiz, Santino Bertholet Molina, Enzo Llamas, Simón González, Ignacio Elgue, Facundo Condinanzo, Bautista Sacchetti, Benjamín Redolatti y Eliseo López Pena (Sub 15 libre).

Julieta Fuchila, Yazmín Puente, Emilia Montenegro, Emilia González, Jennifer Franco, Jazmín Cumplido, Loana Mateos, Ayelén Barrera, Alfonsina Cabral y Carolina Rodríguez (Sub 15 libre).

Iván Curutchet, Faustino Vanoli, Velentino Solimando, Marco Abraham, Juan Francisco Dupouey, Francisco Galmes, Santiago Cardarelli, Román Gorosito, Yamil D’Agostino Gelené y Santino Kobarynka (Sub 14 Escolar Abierta. Escuela Normal).

Valentino García, Francisco Arabena, Federico Tolosa, Ian Izquierdo, Marcos Lómez, Javier Fuchila, Timoteo Axel y Valentín Espinosa (Sub 18 Escolar Abierta Escuela Técnica).

Benicio Risso Gavazza, Valentino Silva, Felipe Crosta Pérez, Juan Francisco Cazes Di Tullio, Segundo Arballlo y Fausto José Maucouvert (Sub 16 Escolar Abierta Dante Alighieri).

• En Padel: Guido Mundet y Valentín Valdés (Sub 18).