JUEGOS BONAERENSES 2026: ETAPA LOCAL DE BOCHAS Y TENIS DE MESA PARA ADULTOS MAYORES

En el marco de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026, se realizaron las competencias de Bochas y Tenis de Mesa correspondientes a Adultos Mayores.

Como en cada jornada, los participantes disfrutaron de un espacio de encuentro, integración y sana competencia.

En Bochas, los clasificados fueron:

Femenino: Gladys Haydee Pighini y María Elena Depetrini.

Masculino: Alfredo Cabanne y Luis Urruchua.

En tanto, en Tenis de Mesa Masculino, el representante que obtuvo la clasificación fue Rubén Municoy.

Los ganadores representarán a Las Flores en la instancia Regional, continuando su participación en esta tradicional competencia provincial.