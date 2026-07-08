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    JUEGOS BONAERENSES 2026: ETAPA LOCAL DE BOCHAS Y TENIS DE MESA PARA ADULTOS MAYORES

    En el marco de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026, se realizaron las competencias de Bochas y Tenis de Mesa correspondientes a Adultos Mayores.
    Como en cada jornada, los participantes disfrutaron de un espacio de encuentro, integración y sana competencia.
    En Bochas, los clasificados fueron:
    Femenino: Gladys Haydee Pighini y María Elena Depetrini.
    Masculino: Alfredo Cabanne y Luis Urruchua.
    En tanto, en Tenis de Mesa Masculino, el representante que obtuvo la clasificación fue Rubén Municoy.
    Los ganadores representarán a Las Flores en la instancia Regional, continuando su participación en esta tradicional competencia provincial.

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