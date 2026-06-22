Juegos Bonaerenses 2026: esta semana etapa local de cultura

Continuando con las clasificaciones de la primera fase de juegos bonaerenses 2026, esta semana comienza la etapa local de las disciplinas de cultura en nuestra ciudad. Atahualpa Rodriguez, coordinador de la Dirección de Cultura informó a nuestro medio el cronograma establecido para las distintas competencias tanto en juveniles como adultos mayores:

Martes 23 –Dirección de Cultura: Artes plásticas, fotografía y literatura.

Miércoles 24 – Dirección de Cultura: cocineros bonaerenses, plato principal y postre.

Jueves 25 – Dirección de Cultura: música rock, solista vocal y free stile rap,

Viernes 26 – Dirección de Cultura: teatro juvenil

Martes 30 en el Teatro Español: malambo, danzas folclóricas tradicional y tango.

Quienes clasifiquen en esta etapa, pasan al regional cuya fecha se confirmará en el transcurso de esta semana.