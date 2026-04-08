JUEGOS BONAERENSES 2026: EL LUNES 13 DE ABRIL COMIENZA LA INSCRIPCIÓN

La Secretaría de Deportes informa que, a partir del lunes 13 de abril hasta el 15 de mayo, estará abierta la inscripción para participar en los Juegos Bonaerenses 2026.

Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fé correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login.

En tanto que para acceder al reglamento y a la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar

Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14:

– Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”; Fernanda Negrete -2244 467598)

– Dirección de Cultura (Gral. Paz 570; Atahualpa Rodríguez -2244 42-4098-)

– Adultos Mayores (San Martín 480; Mariano Montes de Oca -2244 511245-)

Recordamos que Las Flores integra la Región XII junto a Azul, Bolívar, Gral. Alvear, Olavarría, Rauch, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.