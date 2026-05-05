JUEGOS BONAERENSES 2026: EL 15 DE MAYO CIERRA LA INSCRIPCIÓN

La Secretaría de Deportes informa que hasta el 15 de mayo hay tiempo para inscribirse en los Juegos Bonaerenses 2026.

Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fe correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login.

En tanto que, para interiorizarse del reglamento y la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar.

Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14:

– Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”; Fernanda Negrete 2244 467598),

– Dirección de Cultura (Av. Gral. Paz 570; Atahualpa Rodríguez 2244 424098)

– Adultos Mayores (Av. San Martín 480; Mariano Montes de Oca 2244 511245)