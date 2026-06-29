JUEGOS BONAERENSES 2026 – CULTURA: ETAPA LOCAL DE TEATRO

E viernes por la mañana se realizó en la Dirección de Cultura la quinta jornada de la Etapa Local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026 con la disciplina Teatro en la categoría Juveniles.

El público disfrutó de obras de artistas locales, en un espacio que promueve la cultura, el encuentro y el talento de la comunidad.

Queremos felicitar a cada uno de los participantes que formaron parte de esta jornada; el solo hecho de animarse a participar, los convierte a todos en ganadores.

Compartimos los resultados:

Primer puesto para el elenco “Lombrices” de Pablo Albarello integrado por Lautaro Duarte, Caetana Verteramo, María Paz Duarte y Milena Ríos, que logró el pasaje al regional que se desarrollará el dia 28 de agosto en la ciudad de Tapalque.

Segundo puesto para “Los Argentos”, obra de teatro integrada por Bianca Berro, Paulina Caputo, Valentina Grimaux, Alma Reinoso y Juan Cruz Fernández.

La actividad de los Juegos Bonaerenses en disciplinas culturales continuará el martes 30 de junio desde las 9 horas en el Teatro Español con la última fase local en las disciplinas: Danza Teatro, Danzas Folclóricas y Malambo.