JUEGOS BONAERENSES 2026 – CULTURA: CLASIFICADOS PARA LA ETAPA REGIONAL

En el Teatro Español se desarrolló la Etapa Local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026 de las disciplinas: Danzas Folclóricas, Danza Tango y Malambo.

La actividad se concentró en la sala de la avenida Carmen 614 con un buen número de participantes en las distintas disciplinas.

Alcanzaron su clasificación para la siguiente Etapa Regional el 28 de agosto en la ciudad de Tapalque:

En Tango Adultos Mayores el primer puesto se lo llevaron María Ines de Meo y Jorge Marcote, mientras que el segundo puesto le correspondió a Ines Paz y Enrique Garro.

En Danzas Folclóricas Adultos Mayores, José Orlando y Alejandra Coda se llevaron la clasificación. Danzas Folclóricas PCD: el primer puesto fue para Noelia Rosales y Tomas Rodríguez.

En Danzas Folclóricas Sub 15 la primera ubicación se la llevaron Amelia Alvarado y Vicente García y segundo lugar para Wara Minoli y Francesco Redolatti.

En Sub 18 Florentina Davant y Juan Pablo Urnissa lograron el pasaje al regional; Iara Llamas y Bautista Bassi se quedaron con la segunda ubicación.

En Malambo Sub 15 primer puesto para Martina Mogni, segunda ubicación para Delfina Bassi y tercera Wara Minoli.

En Sub 18 la ganadora fue Naiara Fredes, segundo puesto para Bautista Bassi y el tercer puesto se lo llevo Iara Llamas.

El jurado que evaluó las disciplinas Tango, Folclore y Malambo en el Teatro Español fue Javier Casal de la ciudad de Tandil.