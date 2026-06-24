JUEGOS BONAERENSES 2026 – CLASIFICADOS EN LA ETAPA LOCAL DE CULTURA

En la mañana del martes en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura se cumplimentó la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses edición 2026, en las disciplinas: Fotografía, Literatura y Artes Plásticas.
Luego de la evaluación final, los jurados determinaron que:
En Dibujo Sub 15 la ganadora fue Francesca Silva; en Dibujo Sub 18 el primer puesto fue para Antonella Delgado; en Dibujo PCD el ganador fue Lautaro Barrionuevo mientras que Marisa Reyes se llevó el primer lugar en Adultos Mayores.
En Pintura Sub 18 se adjudicó el primer lugar Renata Bullilaqui; segundo puesto para Celina Chiodini y el tercer lugar quedó para Delfina Bosco; en Pintura PCD clasificó al regional Manuel Goma y Marisa Reyes ganó en Adultos Mayores.
En Objeto Artístico Sub 18, Angelina Arce Genta fue la ganadora.
En Objeto Artístico Tridimensional Adultos Mayores el primer lugar fue para Marisa Reyes y en Objeto PCD la ganadora fue María Sol Campos.
Fotografía Sub 18: el primer puesto fue para Paulina Caputo, el segundo lugar quedó en poder Caetana Verteramo y el tercer puesto le correspondió a Lucia Espíndola. En Adultos mayores, Eva Hijano se llevó el pasaje al regional y Marisa Reyes quedó en segundo lugar.
Cuento: Sub 15 María Victoria Nasello fue la ganadora, en Sub 18 el primer puesto le correspondió a Valentina Dagostino, el segundo puesto fue para Paula Alegre y tercero quedó ubicado Juan Cruz Fernández.
Cuento Adultos Mayores: Analia Damperat resultó la mejor elegida en la selección final.
Poesía Sub 18: el primer puesto fue para Alma Núñez; en segunda posición quedó ubicada Caetana Verteramo; tercer lugar fue para Trinidad Reinoso y cuarto lugar para Valentina Dagostino .
El director de Cultura, Juan Bautista Saladino, agradeció a los participantes por su decisión de intervenir en un evento que se caracteriza, más allá de su estructura de competencia, por estrechar lazos y encuentros entre los bonaerenses.
La actividad de Juegos Bonaerenses en disciplinas culturales continúa hoy con la etapa de Cocineros Bonaerenses.
En la mañana del martes en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura se cumplimentó la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses edición 2026, en las disciplinas: Fotografía, Literatura y Artes Plásticas.