JUEGOS BONAERENSES 2026: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN HOCKEY, VÓLEY Y BÁSQUET

La Secretaría de Deportes informa que continúa la fase local de los Juegos Bonaerenses 2026. Los últimos clasificados al Regional son:

En Hockey:

– Alfonso Abraham, Thiago Mange, Faustino González, Santiago Bonnefón, Renzo Eluchanz, Felipe Caputo, Mateo Caputo, Milo Llamas, Thierri Vázquez Dierickx, Gerónimo Galeni, Giovani Luján Vivas, Juan María Cócola, Aaron Iván Cabrera, Ian Di Martino, Estanislao Torres Díaz y Fausto Caputo (Sub 14).

– Marcos Poeu, Valentino Franco, Bautista Andrade, Tizziano Macías, Jeremías Schimpf, José Ignacio Luján, Vicente Redondo, Gaspar Montastruc, Santino Betholet Molina, Thiago Juárez Odriozola, Juan Pablo Condinanzo, Martín Pérez Aranda, Valentino Pérez, Alfonso Mosquera, Eitan Cuellar y Francisco Zurawlow (Sub 16).

– Jazmín Astaburuaga, Pilar Tibiletti, Nicole Robles, Antonia Lacoste, Lola Patronelli Redolatti, Catalina Paulé, Malena Peyré, Felicitas Taraborelli, Juana García Romero, Renata Diz D’Ambrosio, Lucía Queijeiro, Delfina Martínez, Hilaria Caputo, Alma Astaburuaga y Francisca García Romero (Sub 16).

– Demian Saldías, Francisco Zunino, Santiago Decunto, Matías Gigena, Dylan Hidalgo, Bautista Young, Segundo Naturán, Tomás Sánchez, Matías Andrade, Mateo Martínez, Francisco Couselo, Lautaro Kissner, Román Laborda y Tiziano Camilleri.

Por otro lado, en Vóley:

– Nicolás Raineri, Joaquín Paulé, Juan Ignacio Balgame, Thiago Santángelo, Guido Goñi, Valentín Laría, Ramiro Mondini, Iván Franco, Feliciano Miller y Rosendo Sondón (Escuela Normal Sub 18).

– Antonia Córdoba, Luisa Arrambide, Gianna De Benedetto, Catalina Pess Campos, Sofía Gentilini, Isabella Caputo Danussi, Olivia Di Tullio, Celina Gentilini y Lucía Palacios (Dante Alighieri Sub 14).

– María Agostina Braylan, Trinidad Zalazar, Francisca Sondón, Angelina Tafura, Magali Harrison, Pía Gentil, Morena Solimando, Malena Aschero y Catalina Ferrari (Escuela Normal Sub 18).

– Katarina Berasain, Martina Arce López, Constanza Robilotte, Elena Lacoste, Catalina Barrientos, Sofía Arata, Emilia Di Pasquo y Malena Peyré (Instituto San Miguel Sub 16).

– Felipe Crosta Pérez, Valentino Silva, Facundo Condinanzo, Ignacio Elgue, Eliseo López Pena, Ignacio Cenzano, Juan Ignacio Caputo, Bautista Sacchetti y Segundo Arballo (Dante Alighieri Sub 16).

– Isabella Theaux, Clarita Abraham, Celina Etcheto, Juanita Vida, Keila Puliti, Camila Acosta, Clara Coronel, Antonia De Franco y Josefina Fredes (Sub 15 Libre).

– Fermín Sánchez, Bianca Orlando, Juana Fernández, Bianca Stuer, Marco Abraham, Catalina Rafanelli, Federica Díaz, Francisco Poffer, Keyden Pérez Córdoba y Fausto Maldonado (Sub 13 Mixto).

– Juan Bautista Falasco Cruz, Milo Olivetto, Juan Cruz Borda, Octavio Capenti, Lionel Carrera, Matías Santillán Barros, Indalecio Achával y Dante Petrosino (Dante Alighieri Sub 14).

En Básquet:

– Olivia Di Tullio, María Celina Felice, Lucía Palacios, Martina Muglia, Emma Pericón, Helena Risso Echeverry, Naira Garay Duarte e Isabela Cardoso (Sub 14 Dante Alighieri).

– Juan Cruz Borda, Matías Santillán Barros, Juan Bautista Falasco Cruz, Lionel Cabrera, Nicolás Guidini, Benicio Nieves, Genaro Pires, Gael Cejas Nunes y Fermín Muñoz (Sub 14 Dante Alighieri).

– Mía Rodríguez, Juana Redondo, Celina Chiodini, Trinidad Zalazar, Rocío Almanza, Coralí López Facchinat, Juan Dierickx, Antonia De Franco, Keila Puliti y Clarita Abraham (Sub 16 Escuela Normal).

– Genónimo Valerio, Boris Sallette Delgado, Lucas Pérez García, Francisco García Goyenetche, Bautista Llorente, Juan David Maciel, Guido Mundet, Nahuel Mendoza Torres y Valentino Lagano (Sub 18 Colegio San Miguel).

– Martina Angelello, Manuela Juanateguy, Clara Ríos Centeno, Jazmín Díaz, Valentina Sale, Bianca Berro, Trinidad Cuburú, Elena Santángelo y Maitén Giacoia (Sub 18 Colegio San Miguel).

– Martín Pérez Aranda, Juan Pablo Condinanzo, Santino Bertholet Molina, Tiziano Macías, Gaspar Montastruc, Valentino Franco, Vicente Redondo, Ivo Gianni Fernández, Juan Bautista Pereyra y José Ignacio Luján (Sub 16 Colegio San Miguel).