JUEGOS BONAERENSES 2026 ADULTOS MAYORES: ETAPA LOCAL DE PENTATLÓN

En el marco de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026, se desarrolló la competencia de Pentatlón correspondiente a Adultos Mayores.

Cómo en cada disciplina, los participantes compartieron una jornada de deporte, recreación y compañerismo.

En esta ocasión los ganadores fueron:

Femenino: Mirta Cancela y Estrella Sirvent.

Masculino: Pedro Chiodini y Jorge Rodríguez.

Los competidores representarán a nuestra ciudad en la instancia Regional que se llevará adelante el próximo 26 de agosto en la ciudad de General Alvear.

Asimismo, se informa el cronograma de las próximas disciplinas de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses:

Tenis de Mesa: lunes 6 de julio, a las 10:00 horas, en el Centro Recreativo Municipal.

Pádel Masculino: miércoles 8 de julio, a las 11:00 horas, en Voleando.

Truco: viernes 10 de julio, a las 10:00 horas, en el Centro de Jubilados Renacer.