Juan Pablo Falasco, delegado UPCN: «si no responden a nuestro pedido de aumento, haremos una asamblea con los afiliados para ver como seguir»

En un pedido por escrito, los representantes de UPCN Las Flores dias pasados solicitaron reunion con el ejecutivo local para evaluar un aumento de sueldo para los trabajadores municipales.

El lunes a la mañana, representantes del gremio fueron recibidos por el intendente Blanstein quien manifestó la difícil situación que atraviesa el municipio, segùn expresó Juan Pablo Falasco hoy en Frecuencia Personal.

La reunión paso a un cuarto intermedio hasta le jueves, dia en que de recibir una respuesta negativa, «decidimos hacer una asamblea con los afiliados para definir como seguir», expresó Falasco. El delegado adelantó que el pedido no fue por un porcentaje en particular pero si la necesidad del aumento y algún bono que refuerce el sueldo.

«Entendemos la situación del pais la provincia y la ciudad pero la gente la esta pasando mal y no le.alcanza», finalizó..