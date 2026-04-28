JOSÉ RIBAS SE REFIRIÓ AL “DESARROLLO DEL PENSAMIENTO TÁCTICO EN EL DEPORTE”

El Aula 1 de la Secretaría de Educación fue escenario el viernes 24 de abril de una charla sobre “Desarrollo del Pensamiento Táctico en el Deporte”, a cargo del Neurocoach Deportivo José Ribas, quien próximamente tendrá su gabinete en la ex Fábrica Cattorini con el objetivo de implementar la Neurociencia en nuestra ciudad aplicado al deporte, mediante un entrenamiento cognitivo.

Se contó con la presencia de profesores, entrenadores, directores técnicos, dirigentes y toda persona vinculada al deporte, entre ellos el intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; y el director de Deportes, Pedro Cantet.

Debemos consignar que el encuentro estuvo direccionado a todos los deportes, tanto de conjunto cómo individual, dividiéndose en dos partes.

La primera se refirió a como el cerebro procesa la información para realizar una acción o decidir qué hacer, utilizando la herramienta técnica específica de cada deporte y al desarrollo motriz desde el fundamento que nos da la neurociencia, que es la ciencia encargada de estudiar el órgano principal del sistema nervioso.

También se expusieron temas relacionados a la idea principal, que fue la toma de decisión, la metodología para utilizar la oposición y la progresión de trabajo en las distintas fases del juego, entre otros.

En la segunda instancia se hizo hincapié en la importancia de elaborar un proyecto deportivo institucional que involucre dirigentes, entrenadores y jugadores con el mismo objetivo, llevando a cabo una planificación acorde al contexto actual y deportivo que cada institución atraviesa, sin dejar de tener una visión integral e interdisciplinaria sobre el entrenamiento del deportista.

Por último, se habló de lo importante de ver al atleta como un ser con emociones y pensamientos, que impactan en cómo actúa, sobre todo en la adversidad y la tolerancia al error. Asentando las bases en la importancia de elegir un buen perfil del entrenador para conducir al deportista con sentido de pertenencia en el Club que representa.