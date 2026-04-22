JOSÉ RIBAS DISERTARÁ SOBRE “DESARROLLO DEL PENSAMIENTO TÁCTICO EN EL DEPORTE”

La Secretaría de Deportes informa que este viernes 24 abril a las 19.30 horas, en el Aula 1 de la Secretaría de Educación (Gral. Paz y Alem), el Neurocoach Deportivo José Ribas ofrecerá una charla sobre “Desarrollo del Pensamiento Táctico en el Deporte”.

Está destinada a profesores, entrenadores, directores técnicos, dirigentes y toda persona vinculada al deporte, siendo una muy buena propuesta para adquirir conocimientos e interiorizarse de diferentes aspectos relacionados con la temática que abordará el profesional.

Recordamos que Ribas pertenece a la Municipalidad de Las Flores por intermedio de la Secretaría de Deportes, y es el encargado de implementar la Neurociencia en nuestra ciudad aplicado al deporte, mediante un entrenamiento cognitivo.

Además, cuenta con una amplia trayectoria como preparador físico en el fútbol nacional, desempeñándose actualmente como director del Departamento de Neurociencia en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata con el plantel de reserva.