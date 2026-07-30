José Luis Salomón, intendente de Saladillo: “Le doy todo mi apoyo al intendente Blanstein, en este momento difícil”

Con motivo del aniversario de Saladillo, en comunicación con el mandatario de la vecina localidad, José Luis Salomón, hizo un párrafo aparte para expresar su acompañamiento y apoyo al intendente municipal de Las Flores, profesor Fabián Blanstein “en este momento difícil”. Haciendo referencia a los hechos de los últimos días, Salomón expresó: “Me sentí representado en su dolor profundo porque me ha pasado, la angustia te derriba, porque no sabes como enfrentar los problemas, son complejos, no quedas bien de ninguna manera, le escribí como colega, como representantes de un pueblo, acompañándolo”.

Aniversario

En cuanto a los festejos que se preparan para este viernes 31 de julio –día del 163 aniversario de Saladillo- y las actividades del fin de semana, Salomón compartió con la audiencia florense el programa de los eventos dispuestos para celebrar este nuevo cumpleaños de su ciudad.

“Cumplimos 163 años de vida, y es motivo de festejo. Mañana va a ser un día complicado por la lluvia asi que estamos reprogramando algunas actividades para el sábado, y el domingo serán los festejos populares”, señaló.

Por el pronóstico poco favorable para actividades al aire libre, todo lo que estaba previsto como el acto protocolar, se reprograma con el mismo horario -10 hs- para el día sábado. Lo que si se realizará mañana serán las inauguraciones –dos cuadras de pavimento en una avenida circunvalación y las luces de la ruta 205-, el reconocimiento de un trabajador que realiza una institución. Así como dos homenajes a personas de Saladillo: El ex intendente Carlos Gorosito, “que estuvo 24 años en la gestión pública, se hace imposición de nombre a un acceso. Y a una calle el nombre de Jorge Lenzi, reconocido cirujano de nuestra ciudad”, agregó el intendente.

El sábado la velada aniversario y la cena del CEUS. Mientras el domingo a las 10 hs el Saladillo Corre, a las 13 hs. pericón nacional, desfile gaucho, espectáculos musicales y feria con 150 emprendedores locales.

El Jefe comunal remarcó la importancia de este tipo de festejos donde se convoca y se invita a participar a instituciones locales. “A veces hay críticas, pero se hace para generar apoyo y acompañamiento institucional, cada actividad que hacemos le damos oportunidad a instituciones para que puedan recaudar y ayudar así a su funcionamiento”, dijo. E hizo hincapié en los tiempos difíciles para este tipo de eventos donde se ha cuidado mucho el gasto organizativo y se comparte con entidades culturales, educativas, deportivas: “Somos muy austeros con los gastos, este año se hace con artistas locales. Estoy convencido que hay que apoyar a las instituciones, son las que le dan entidad, organicidad y bienestar a una comunidad. Son la fortaleza y el por qué una comunidad crece”.

También, invitó para el próximo fin de semana a la fiesta organizada en la localidad saladillense de Del Carril, donde se realizará la primera fiesta del Buñuelo artesanal –sábado 8 y domingo 9 de agosto- y aprovechó la oportunidad para contar sobre esas localidades y su desarrollo en los últimos años.