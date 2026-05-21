Jornada sobre «Balance social cooperativo» en el Sindicato de Luz y Fuerza

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores invitar a participar de la presentación de la jornada presencial “El Balance Social Cooperativo – Primeros Pasos”, organizada junto al Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo.

El encuentro contará con la presencia de autoridades locales y representantes de cooperativas de la región, el viernes 22 de mayo a las 8:30 hs. en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza Las Flores – Pueblos Originarios 480

Organiza el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores