Jorge Leandro Cafferata es el nuevo Jefe de la Policía Comunal

Esta mañana se hizo efectivo el relevo consensuado con la Dirección Gral. De Protección Ciudadana del cambio de mando en la Jefatura de Policia de Seguridad Comunal Las Flores. El comisario Inspector Miguel Alfredo Paul, deja su cargo y quien asume en su lugar es el comisario Jorge Leandro Cafferata, proveniente de la ciudad de Azul.

El acto se formalizó y efectivizó con la presencia del Comisario Mayor Ricardo Daniel Mocchetti, jefe de Región Interior Centro.

Estuvieron presentes el intendente Municipal, profesor Fabian Blanstein acompañado por el subsecretario de gobierno, Ricardo Spinelli, el secretario de Relaciones Institucionales, Martín Boggini, el director general de Protección Ciudadana, Hugo Gallardo y autoridades de otras dependencias policiales.

El comisario inspector Miguel Paul remarcó el trabajo hecho hasta la fecha, con una dependencia ordenada, agradeció el acompañamiento del equipo municipal, “que acá en Las Flores ven a la seguridad como una inversión y no como un gasto, y eso hace el trabajo mucho más fácil”, resaltó. Además, informó que se logró conformar las oficinas de ciber crimen y signotecnia que próximamente serán inauguradas.

Por su parte el intendente Blanstein también remarcó la forma de trabajo, integrada y con excelentes resultados para la ciudad, e hizo entrega de un presente al comisario saliente.

Jorge Leandro Cafferata, nuevo comisario a cargo de la Estación de policía comunal local, asume su cargo con más de 30 años de servicio en las fuerzas de seguridad, pasando por distintas especialidades como DDI, infantería, y viene del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). “Asumo este desafío y recibo este cargo con muchas ganas y el compromiso de siempre”, expresó.