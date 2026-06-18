Javier Rodríguez destacó el rol del cooperativismo para fortalecer el arraigo y el desarrollo local

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó en Rosario de la Asamblea Anual Ordinaria de Agricultores Federados Argentinos (AFA), donde encabezó el acto inaugural junto al presidente de la entidad, Darío Marinozzi; la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari; y el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso.

Durante su exposición, Javier Rodríguez destacó la importancia estratégica del cooperativismo para el desarrollo productivo y social de los territorios. «Nosotros en la Provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que el cooperativismo es arraigo, que el cooperativismo es una mayor cantidad de productores y que fortalece las oportunidades de trabajo en cada una de las localidades», afirmó.

Asimismo, remarcó que las cooperativas cumplen un papel fundamental para sostener el entramado productivo del interior bonaerense. «El verdadero desafío es producir más, con más productores. Estamos convencidos de que ese entramado es el que dinamiza la economía de cada comunidad», señalo.

Javier Rodríguez también advirtió sobre los desafíos que enfrenta actualmente el sector. «Estamos en momentos donde se busca constantemente exacerbar el individualismo. Frente a esa lógica, el cooperativismo propone una mirada distinta: trabajar colaborativamente para potenciar el esfuerzo de todos», indico.

Además, cuestionó iniciativas que buscan modificar el tratamiento impositivo de las cooperativas. «Cuando aparecen proyectos para aplicar impuestos como Ganancias a las cooperativas, eso surge de una mirada que no comprende o desconfía del cooperativismo y de su función social y económica», afirmo.

El ministro repasó las políticas impulsadas por la Provincia para fortalecer el sector cooperativo. «Desde el inicio de nuestra gestión creamos la Dirección de Cooperativas Agropecuarias y trabajamos para no solo defender y acompañar a las cooperativas, sino también para impulsarlas», señaló.

Por otra parte, Javier Rodríguez hizo referencia al desafío tecnológico que atraviesa el sector agropecuario y cooperativo. «Las nuevas tecnologías tienen que servir para fortalecer a los productores, al cooperativismo y al arraigo. No pueden ser herramientas expulsoras de productores ni de oportunidades de trabajo», sostuvo.

Finalmente, aseguró que la provincia de Buenos Aires reúne condiciones excepcionales para seguir fortaleciendo el movimiento cooperativo. «La Provincia tiene una enorme fertilidad productiva, pero también tiene muchísima fertilidad para que siga creciendo y arraigándose el cooperativismo», concluyó.

Charla sobre política agraria en FECOFE

Tras la Asamblea de AFA, Javier Rodríguez encabezó en la sede social de FECOFE la charla «Los desafíos de la política agraria», donde analizó la situación del sector agropecuario y las políticas necesarias para fortalecer la producción, el agregado de valor, la innovación tecnológica y el desarrollo territorial.

La Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), que reúne a unas 60 cooperativas de diez provincias, mantiene una agenda de trabajo conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrario vinculada al fortalecimiento institucional, la comercialización cooperativa y la promoción de alimentos cooperativo.

Entre las iniciativas en marcha se destacan la organización del VI Congreso Provincial de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias, previsto para fines de 2026; el desarrollo de la Caja de Alimentos Cooperativos junto a la Universidad Nacional de La Plata; y el impulso de una Góndola Federal en Mercados Bonaerenses para ampliar la presencia de productos cooperativos de distintas provincias en los canales de comercialización.

Fuente: prensa Desarrollo Agrario