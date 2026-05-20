INVITACIÓN AL ACTO OFICIAL DEL 25 DE MAYO

La Municipalidad de Las Flores invita a la comunidad a participar del Acto Oficial en conmemoración del 216° Aniversario de la Revolución de Mayo.

El acto se llevará a cabo el próximo lunes 25 a las 10:30 horas en la Plaza de las Provincias, ubicada sobre Av. 17 de Octubre entre Santa Fe y Catamarca, en el barrio 25 de Mayo.

Se contará con la presencia de autoridades municipales, instituciones educativas, representantes de entidades intermedias y vecinos de la comunidad.