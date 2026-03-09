Invitación a la apertura del período de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante de Las Flores informa a la comunidad en general que, mediante el Decreto de Presidencia N° 12/2026, se convoca a la Apertura del Período de Sesiones Ordinarias correspondiente al año 2026.

El acto se llevará a cabo el martes 10 de marzo a las 20:00 horas, en la Sala de Sesiones “Dr. Oscar Alende” del Honorable Concejo Deliberante.

En la oportunidad, el Intendente Municipal, Prof. Fabián Blanstein, brindará su mensaje con motivo de la inauguración del período de Sesiones Ordinarias 2026.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se invita a acompañar este acto institucional que da inicio formal a la actividad legislativa del presente período.