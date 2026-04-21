INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL: EL INTENDENTE VISITÓ EL SECTOR INDUSTRIAL Y RECORRIÓ EMPRESAS

El intendente Fabián Blanstein; el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini y la administradora del Ente del Sector, Silvina Martínez, realizaron una recorrida por el Sector Industrial Planificado, donde visitaron una empresa en funcionamiento y otra que actualmente se encuentra en etapa de construcción.

Durante la jornada, estuvieron en el predio de la firma Bull Plastic Composite SAS, fabricante de piletas de fibra de vidrio. Allí las autoridades pudieron interiorizarse sobre la actividad y dialogaron con su representante, Martín Alejandro Valdi, para conocer de primera mano las oportunidades y desafíos que atraviesa el sector.

Posteriormente, recorrieron la obra en construcción de la firma Green Style S.R.L., donde se lleva adelante el emplazamiento de la infraestructura necesaria para la instalación de un centro de distribución dedicado a la comercialización de bienes muebles.

Conversaron con su Socio Gerente, Martín Bickham, quien se encuentra relocalizando su proyecto con una muy importante inversión en nuestro medio.

En este marco, el intendente destacó la importancia de acompañar a quienes invierten y apuestan al desarrollo local.

Estas visitas forman parte de una agenda orientada a consolidar el crecimiento del sector, promover nuevas inversiones en el distrito y fortalecer la generación de empleo.