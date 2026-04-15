Intendentes de todo el país reclamaron en el Ministerio de Economía por fondos y obras paralizadas

Intendentes de distintos puntos de la Argentina mantuvieron un encuentro en el Ministerio de Economía junto a autoridades del Gobierno bonaerense y representantes de la Federación Argentina de Municipios, en una señal de unidad frente a una problemática que atraviesa a las gestiones locales.

Durante la reunión, los jefes comunales coincidieron en la necesidad urgente de una baja en los precios de los combustibles, remarcando el fuerte impacto que los incrementos generan en las economías regionales, la producción y la vida cotidiana de los vecinos.

Además, el planteo incluyó el reclamo por la reactivación de obras públicas consideradas clave para el desarrollo de cada distrito. En ese sentido, insistieron en que los recursos deben traducirse en infraestructura, rutas y mejoras concretas que eleven la calidad de vida.

“El dinero tiene que volver al pueblo en obras, en rutas, en infraestructura y en calidad de vida”, expresaron, al tiempo que ratificaron que continuarán impulsando el reclamo de manera conjunta.

El encuentro dejó en claro una postura común entre intendentes de diferentes regiones: sostener el pedido para que se atiendan las demandas del interior y se garantice una distribución más equitativa de los recursos.