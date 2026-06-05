INTENDENTE BLANSTEIN: «SE GESTIONAN VIVIENDAS PARA SORTEAR ENTRE QUIENES NO PARTICIPARON AYER POR UN ERROR COMETIDO»

A raíz de un involuntario y a su vez increíble error en un tramo del sorteo de las viviendas en nuestra ciudad, el cual estuvo a cargo de la Escribanía General de Gobierno de la provincia, vecinos en redes y el bloque de concejales de La Libertad Avanza se expresaron públicamente pidiendo una aclaración y medidas resolutivas para llevar tranquilidad a todos los vecinos.

La situación generada por la omisión de ingresar una bolilla al bolillero de la centena en el tramo de sorteo categoría general, impidió que muchos inscriptos (exactamente 139) quedaran fuera de chance.

Por este motivo, hoy el intendente municipal Fabian Blanstein brindo una conferencia de prensa junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Mariangeles Basile y al encargado de regularización dominial, Javier Digiano para aclarar lo sucedido y explicar cómo se subsanará el error.

“Buscamos garantizar la transparencia y la formalidad por eso le pedimos al instituto de la vivienda, y a la escribanía general de gobierno que estén y puedan certificar el sorteo”, contó el intendente. “Finalizado los mismos y por inquietud de vecinos, corroboramos la ausencia del cero en la centena”, continuó. Situación que ninguno de los presentes advirtió, ni periodistas, ni concejales, ni funcionarios, ni personal municipal que estuvo en el lugar.

Buscando brindar una solución, Blanstein informó “estamos viendo de gestionar 10 viviendas para sortear entre las personas que quedaron afuera del sorteo, teniendo así las mismas chances de salir que los demás”.

En este sentido agregó que ya se habló con la Ministra para firmar el convenio de construcción de 10 viviendas para que puedan ser sorteadas entre los vecinos que quedaron fuera del sorteo, además que ya se está buscando el espacio físico donde construir esas viviendas. “No existe una solución perfecta, pero buscamos la forma de repararlo”, añadió Blanstein.

Sobre el acta que se firma al finalizar el sorteo, se informó que fue certificada con todo el procedimiento, pero “no dice nada del error, las firmas del gabinete municipal junto a la escribana también validaron el sorteo”, completaron.

Por otra parte se reiteró que por cualquier impugnación de quienes salieron preadjudicados, se habilita por 10 días el registro para quien quiera presentar alguna prueba que indique alguna anomalía en las familias sorteadas.

Video de la Conferencia en este link