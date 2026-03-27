Instituciones del paraje El Trigo aclaran sobre la adquisición de la ambulancia

Tras una denuncia de Carlos Ramón Fernández y que se hizo pública en redes de medios de Saladillo, en la cual acusaba al Intendente Gelené de «adjudicarse» el haber conseguido la ambulancia para El Trigo siendo que fue él mismo quien lo logró, las instituciones del paraje hicieron público un comunicado aclarando la situación.
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