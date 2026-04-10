INSPECCIÓN GENERAL Y CONTROL URBANO: A DÓNDE COMUNICARSE Y EN QUÉ CASOS

Desde la Municipalidad de Las Flores se informa sobre los días, horarios y teléfonos del área de Inspección General y Control Urbano para la recepción de reclamos y la atención de diversas cuestiones.

Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas

Teléfono: 2244 444550

Celular: 2244 446191

En este caso para denuncias/reclamos sobre:

– Falta de mantenimiento de los frentes de viviendas

– Acumulación de yuyos y malezas en cornisas, veredas y terrenos/baldíos

– Colocación de residuos en lugares y días incorrectos (por ej.: en bulevares)

– Reclamos por poda

Viernes y sábados de 23:00 a 06:00 horas

Celular: 2244 446191

– Ruidos molestos o inconvenientes durante la nocturnidad