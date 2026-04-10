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    INSPECCIÓN GENERAL Y CONTROL URBANO: A DÓNDE COMUNICARSE Y EN QUÉ CASOS

    Desde la Municipalidad de Las Flores se informa sobre los días, horarios y teléfonos del área de Inspección General y Control Urbano para la recepción de reclamos y la atención de diversas cuestiones.

    Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas
    Teléfono: 2244 444550
    Celular: 2244 446191
    En este caso para denuncias/reclamos sobre:
    – Falta de mantenimiento de los frentes de viviendas
    – Acumulación de yuyos y malezas en cornisas, veredas y terrenos/baldíos
    – Colocación de residuos en lugares y días incorrectos (por ej.: en bulevares)
    – Reclamos por poda

    Viernes y sábados de 23:00 a 06:00 horas
    Celular: 2244 446191
    – Ruidos molestos o inconvenientes durante la nocturnidad

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