INSCRIPCIONES AL NATATORIO CLIMATIZADO MUNICIPAL “HUGO MAURO”

La Secretaría de Deportes informa que comienzan las inscripciones en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”.

Será a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/inscripcionnatatorio/ y luego de enviar el cuestionario (Chequear bien el mail y número de teléfono), desde el Natatorio se enviará por mail un turno de nivelación.

Los turnos de inscripción según las edades son las siguientes: 6 y 7 años (Miércoles 25 de febrero); 8 y 9 años (Jueves 26 de febrero); y 10, 11 y 12 años (Viernes 27 de febrero).

Cabe destacar que los formularios se abren de 7.30 horas y cierran a las 23.59 horas de cada día, siendo fundamental que previamente se verifique que la fecha concuerde con la edad a inscribir ese día.