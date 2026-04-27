Inolvidable noche 150 de «Folclore para escuchar» con Pancho Santarén

El Salón Rojo Municipal fue nuevamente escenario de otra noche especial, la noche numero 150 del ciclo Folclore para Escuchar.

Este ciclo que produce y conduce Fernando Calles, con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores y en el año de su 20º aniversario, convocó a Pancho Santarén, un eximio cantante folclórico de la ciudad de Tres Arroyos, musico que llega por segunda vez y nuevamente brindó un maravilloso concierto muy disfrutado por los espectadores que hicieron que la sala luciera repleta.

Sentires de nuestra tierra bonaerenses es lo que sonó en los acordes de una guitarra ejecutada por un protagonista de alto nivel, flamante ganador del Pre Cosquín en Córdoba.

En esta edición tan especial, antes del inicio del show, Fernando Calles entregó al intendente Fabián Blanstein y al director de Cultura, Juan Bautista Saladino, una distinción por ser partícipes necesarios en darle continuidad al prestigioso ciclo que volvió a demostrar en la presencia de Santarén, su amplio poder de convocatoria.

Folclore para Escuchar exhibió otra jornada de valor, un hecho que lo compromete al ciclo a tener su continuidad mensual con presencias importantes para que el público florense, de manera gratuita, pueda seguir disfrutando de cada noche.

Los reconocimientos siguieron a lo largo de la velada con agradecimientos de Fernando Calles para quienes lo acompañan y con presentes y mucha emoción para con su trayectoria y esmero.