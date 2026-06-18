INMERSIÓN DIGITAL: UN TALLER QUE POTENCIA TUS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS

Punto Digital abre la inscripción para todo aquel que desee aumentar sus conocimientos y habilidades en el uso de la PC y el celular.

El taller se dicta una vez por semana, los días jueves de 10 a 11 horas, e inició hoy jueves 18 de junio, en la sede de Punto Digital (Alem y Gral.Paz, subsuelo).

En las clases se trabajarán distintas herramientas, entre ellas Correo Electrónico de Gmail, WhatsApp Web, aplicaciones digitales en el celular y más; buscando de esta manera, generar mayor independencia en el uso cotidiano de estas tecnologías.

Los interesados todavia pueden inscribirse desde el siguiente link: https://forms.gle/McYJuGndiFPHAiRk9 o al whatsapp 2244-463244 o también acercándose a Punto Digital de 8 a 15 horas.