INICIÓ EL PROGRAMA GRATUITO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

La transición entre la escuela secundaria y el ingreso al mundo del trabajo o de los estudios superiores constituye un desafío en el desarrollo de los jóvenes. En ese contexto la Secretaría de Educación y Cultura asume un rol activo en el acompañamiento de sus estudiantes mediante la implementación de este Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional.

El programa se presenta como un espacio fundamental para reflexionar, explorar e indagar sobre los intereses, aptitudes y deseos de los jóvenes que están próximos a finalizar la Escuela Secundaria. La propuesta consta de una modalidad mixta que incluye encuentros grupales, instancias individuales y entrevistas personalizadas con los estudiantes, garantizando una escucha atenta y un proceso dinámico.

El equipo a cargo del dictado de los talleres y el seguimiento de los alumnos está integrado por la psicóloga Victoria Muñoz y las psicopedagogas Cecilia Sosa y Solange Pedernera.

Esta conformación interdisciplinaria permite abordar de manera integral tanto las inquietudes de esta etapa de cambio como los aspectos pedagógicos vinculados a la elección de una carrera o inserción laboral.