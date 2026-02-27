Inicio de sesiones ordinarias: cuándo serán a nivel nacional, provincial y municipal

El Gobierno nacional ratificó que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación se realizará el domingo 1° de marzo a las 21. La ceremonia contará con el discurso del presidente Javier Milei, quien se presentará ante los 257 diputados, los 72 senadores y autoridades nacionales y provinciales.

En la provincia de Buenos Aires, como cada año, el gobernador dará su discurso ante la Asamblea Legislativa, para dar inicio al 154° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. Según confirmaron desde el Senado provincial, Axel Kicillof dará el puntapié inicial el próximo lunes 2 de marzo. La ceremonia tendrá lugar en el recinto de la Cámara de Diputados, a las 16:30 horas.

En tanto, en nuestra ciudad, el inicio de sesiones ordinarias -según información a la que accedió Play Radios- sería el martes 10 de marzo a las 19 hs, en el recinto del HCD, donde el intendente Fabian Blanstein brindará su mensaje a la comunidad.En cuanto al inicio en el Congreso de la Nación, e l acto se realizará pocos días después del cierre del período de extraordinarias, en el que el oficialismo impulsó proyectos como la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral . En ese marco, ya logró la aprobación del Presupuesto 2026 , el primero de la actual gestión.

Si bien La Libertad Avanza amplió su representación parlamentaria, no cuenta con mayoría propia. El oficialismo consolidó un bloque de 95 diputados y 21 senadores, y complementa ese esquema con el respaldo de aliados provinciales y bloques como el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical.

Según fuentes oficiales, el mandatario presentará un balance de gestión de sus primeros dos años y delineará una nueva etapa de reformas estructurales, con especial énfasis en cambios económicos, institucionales y del Estado. En el entorno presidencial sostienen que el discurso será relativamente breve pero contundente, con definiciones dirigidas tanto a la dirigencia política como a la opinión pública, en un año que el oficialismo considera clave para consolidar su programa.

Uno de los anuncios más relevantes podría ser la reforma electoral que impulsa el Gobierno con la mirada puesta en los comicios de 2027. Entre las iniciativas en estudio aparecen modificaciones al sistema de votación con boleta única, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la eventual eliminación de las elecciones primarias (PASO), un punto que genera resistencias en sectores de la oposición. La intención oficial es simplificar el sistema y reducir costos, aunque el paquete todavía se encuentra en negociación política.

Además, el Presidente podría ratificar otras prioridades legislativas que forman parte del programa libertario, como nuevas reformas económicas, iniciativas vinculadas al sistema educativo —entre ellas mecanismos de financiamiento por demanda— y proyectos orientados al equilibrio fiscal y monetario, que buscan condicionar el gasto público futuro. Estas medidas se sumarían a la agenda ya iniciada con la reforma laboral y otras leyes impulsadas durante el último año.