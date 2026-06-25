INFORME SENASA: SANIDAD DE LAS ABEJAS

Cómo prevenir el pequeño escarabajo de las colmenas en los apiarios

Ante el riesgo de introducción de la plaga, el SENASA refuerza las medidas sanitarias que deben implementar los productores apícolas. El pequeño escarabajo de las colmenas (PEC) es una plaga ausente en la República Argentina, que puede ocasionar grandes daños en los apiarios. Para prevenir su ingreso, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) destaca las acciones sanitarias que deben implementarse para resguardar la producción apícola nacional. Desde 2016, con la Resolución N° 302, nuestro país mantiene la alerta sanitaria para evitar la introducción del PEC, debido al alto riesgo sanitario que representa su presencia en países limítrofes como Brasil, Bolivia y Paraguay. Este escarabajo demostró ser sumamente versátil, adaptándose a condiciones medioambientales muy diversas, desde el frío de Canadá hasta el clima de los países sudamericanos mencionados.

Como Argentina ocupa un rol preponderante en las exportaciones de miel al mundo, una eventual detección del PEC provocaría graves daños productivos y comerciales de toda la cadena apícola. Por este motivo, el SENASA recomienda:

No ingresar al país material apícola vivo (colmenas, núcleos), material apícola usado y/o frutas sin su certificación sanitaria.

Eliminar en los apiarios el material de desecho de las colmenas.

Verificar la calidad y el estado del material de las colmenas de madera: tapar grietas y rajaduras que favorezcan la instalación del PEC.

Tapar las aberturas que impliquen nuevas vías de ingreso de las abejas a la colmena: una sola piquera de entrada y salida de abejas.

Revisar el interior del alimentador interno en la cámara de cría (si lo hubiera) y el espacio entre éste y el costado de la cámara.

Evitar dejar cuerpos de colmena vacíos en la colmena, procurando manejar adecuadamente el espacio disponible interno: las abejas deben tener el control de estos espacios ocupando y cuidando el volumen de la colmena.

Traslados

Los movimientos de colmenas (material apícola vivo) hacia zonas de producción y/o polinización, como así también las alzas melarias a salas de extracción de miel deben estar amparados por el Documento de Tránsito electrónico (DT-e).

El DT-e es necesario para el movimiento de colmenas, núcleos, paquetes de abejas, celdas reales, reinas y cuerpos melarios, ya que constituye una herramienta para garantizar la trazabilidad de toda la cadena apícola, es decir, tener conocimiento de dónde sale (origen) y hacia dónde se dirige (destino). Ante un ingreso del PEC, tanto el traslado de material apícola vivo como el de cuerpos melarios sin el correspondiente DT-e facilitarían su rápida dispersión, ya que no se podría tener conocimiento real del movimiento.

Notificación

SENASA recuerda a todos los apicultores que es obligatorio notificarle una sospecha por presencia del PEC, para actuar rápidamente. Se recomienda no mover las colmenas hasta obtener un diagnóstico definitivo. Se debe recolectar ejemplares sospechosos en un frasco con alcohol, llevarlo a la oficina del Senasa más cercana o notificarlo inmediatamente. La notificación se puede realizar a través de WhatsApp al (11) 5700 5704; por correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; en el apartado web Avisá al Senasa; de manera presencial o telefónica, en la oficina del organismo más cercana; y por el formulario N° 6144 de Sospecha de PEC, disponible en la aplicación telefónica SIGAPP.

Fuente: comunicación SENASA