Informaciones del Boletín Municipal

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE TRIQUINOSIS

En el marco de la “Semana de la Lucha Contra la Triquinosis”, instituida para la tercera semana de mayo por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda a la población la importancia de reforzar las medidas de prevención de la triquinosis.

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales silvestres, como el jabalí y el puma. Las personas se contagian de forma accidental al ingerir carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. Esta enfermedad puede presentarse durante todo el año, siendo más frecuente en invierno debido al mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados, como bondiola, salamines, longaniza, entre otros.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

– Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que no queden partes rosadas. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no elimina el parásito. El congelamiento tampoco garantiza su destrucción.

– ⁠Adquirir chacinados en comercios habilitados. Verificar que el rótulo indique marca, lote, fecha de elaboración y vencimiento, número de registro del producto y del establecimiento elaborador. La venta callejera o a través de redes sociales de estos productos sin rotulo está prohibida, ya que no cumple con los controles sanitarios correspondientes.

Zonas Rurales y Productores:

– Respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

– ⁠Alimentarlos adecuadamente a los animales. No darles basura ni restos de carne cruda.

– ⁠Controlar la proliferación de roedores en los criaderos.

– ⁠En caso de realizar faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, se debe remitir una muestra de entraña de cada animal a un laboratorio para su análisis y así confirmar la ausencia del parásito causante de la triquinosis. Si se detecta la presencia del parásito en un animal, es obligatorio eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

Si consumió carne de cerdo o sus derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados o picazón, debe acudir al centro de salud más cercano.

Para más información y consultas, dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

AUTORIDADES MUNICIPALES PARTICIPARON DE LA JORNADA TÉCNICA SOBRE USO DE DRONES EN AGROSISTEMAS AGROPECUARIOS

El intendente Fabián Blanstein, junto al secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau e integrantes del equipo; participaron de la jornada técnica activa “Conocer y utilizar drones en agrosistemas agropecuarios”, desarrollada en la Escuela Agraria N° 1 “María S.R. de Fiore” de Las Flores, en el marco de su 70° aniversario.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la institución educativa, INTA Agencia de Extensión Rural Las Flores, Tecno Drones Saladillo y el C.E.P.T. N° 37, con el acompañamiento del Municipio de Las Flores a través de la secretaria de Producción.

Durante la jornada se realizaron charlas técnicas y demostraciones a campo sobre el uso de drones aplicados a los sistemas productivos, abordando temáticas vinculadas a la siembra, fertilización y pulverización. Entre las exposiciones, se destacó una introducción a la tecnología de drones, el análisis productivo y económico de su implementación en sistemas ganaderos, y demostraciones prácticas de aplicaciones en el terreno.

La participación de las autoridades municipales reafirma el compromiso del gobierno local con la incorporación de nuevas tecnologías en el sector agropecuario, promoviendo herramientas innovadoras que contribuyan al desarrollo productivo, la sustentabilidad y la capacitación de productores, estudiantes y actores del ámbito rural.

GESTIONES EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD: MÁS HERRAMIENTAS PARA NUESTRA CIUDAD

La Secretaría de Desarrollo Humano, encabezada por Mariángeles Basile, llevó adelante una jornada de trabajo en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia.

Durante la visita – de la que también participaron referentes de las distintas áreas que componen la Secretaría: Mariano Montes de Oca, Adultos Mayores; Lucila Meléndez, Niñez y Adolescencia; Manuela Cieza, Discapacidad; Martin D’ambrosio, Acción Social; Silvina Castro, Promoción Comunitaria; Eliana Bustamante, Programa Envión; y Dardo Calles – se mantuvieron reuniones clave cuyo objetivo fue articular programas que den respuesta a las necesidades de cada sector de la comunidad.

Las autoridades fueron recibidas por la directora ejecutiva de Niñez y Adolescencia; Andrea Cáceres; por Ayelén Vitales, de Discapacidad y Adultos Mayores y Carolina Schmukler, de Envión.

Con el fin de fortalecer el acompañamiento integral a cada vecino, este trabajo articulado con las autoridades provinciales permite seguir sumando herramientas y programas para el desarrollo de nuestra ciudad.