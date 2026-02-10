Informaciones del Boletín Municipal

LOS CORSOS EN ROSAS FUERON ÉXITO, COLOR Y ALEGRÍA

Los días sábado y domingo por la noche, el carnaval tuvo su fiesta en Rosas, el paraje rural que recibió a una multitud.

La tarea de organización previa de los integrantes de la Delegación Municipal, encabezada por Claudio Palomeque, que además logró agrupar a instituciones educativas de la localidad para que se sumaran al trabajo en conjunto, contribuyó al éxito de la realización de esta fiesta popular donde hubo disfraces, carrozas, batucadas y muchísima alegría.

Alumnos, alumnas, directivos y docentes de las Escuela Primarias N° 9, N° 27, N° 29 y el CEPT N° 37 de Rosas, formaron parte del trabajo que se llevó adelante para estas jornadas carnavalescas que fueron disfrutadas por la comunidad rural, también por la gran cantidad de vecinos florenses y de localidades cercanas que llegaron para compartir las dos maravillosas noches donde también hubo presencia de artistas, stands de artesanos, batucadas y servicios de gastronomía.

El intendente Fabián Blanstein estuvo presente, como así también distintas autoridades municipales como el director de Cultura, Juan Bautista Saladino; el secretario de Producción, Cristian Chiodini: la directora de Turismo, Wanda Borda; y Alberto Gelené, funcionario del Ministerio de Obras Públicas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El domingo se entregaron los premios de las diferentes categorías en una jornada que se caracterizó por la alegría, el colorido y los buenos momentos compartidos.

Los Corsos en la localidad de Rosas reflejaron la importancia del trabajo comunitario, un hecho que contribuye a seguir manteniendo como tradición a las fiestas populares históricas de nuestra comunidad.

Vale destacar que, entre los participantes, estuvo presente el área de Adultos Mayores con un gran despliegue de disfraces y caracterizaciones.

El intendente Fabián Blanstein mantuvo una reunión con integrantes de la Cooperadora del Hospital Zonal General de Las Flores

El encuentro tuvo como fin avanzar en distintas cuestiones relacionadas a la organización de la 27° Fiesta Criolla que, año a año, se realiza a total beneficio del nosocomio local.

Recordamos que este tradicional evento se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 20, 21 y 22 de marzo y contará con destrezas en el campo de doma, espectáculos artísticos, premios y sorteos, entre otros atractivos. Las entradas se pueden adquirir en distintos puntos de venta y tiene un valor de $32.000 para los 3 días de Fiesta.

En este marco, el intendente destacó y felicitó a los miembros de la Comisión Directiva por el esfuerzo que hacen permanentemente y el tiempo que dedican para sostener la Fiesta y todo lo que se lleva adelante en pos de mejoras para nuestro Hospital.

LA XI EDICION DEL RURAL BIKE NOCTURNO RECIBIÓ NUMEROS PEDALISTAS QUE BRINDARON UN EXCELENTE ESPECTÁCULO

El Parque Plaza Montero fue escenario de la XI Edición del Rural Bike Nocturno en Parejas Contrarreloj, organizado por la Agrupación MTB Las Flores con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.

Una vez más, los bikers se acercaron en gran número a participar de este prestigioso evento, que ya es una marca registrada, siendo presenciado por el intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; y el director del área, Pedro Cantet.

Luego de recorrer cuatro vueltas a un exigente y a su vez dinámico recorrido que incluyó 32 Km., los ganadores de la general fueron:

En Damas: Micaela Bátiz (Las Flores) y Carla Cabrera (Rauch); en Mixtos: Selva Pagano (Rauch) y Pablo Contreras (Ayacucho); y en Caballeros: Fabián Pallero y Uriel Tolosa (Saladillo).

Asimismo, en sus respectivas categorías por sumatoria de edades se impusieron:

En Caballeros “A” (hasta 69 años): Fabián Pallero y Uriel Tolosa (Saladillo); en “B” (70 a 79 años): Alejandro Ovalles (Luján) y Daniel Núñez (Pilar); en “C” (80 a 89 años): Sebastián Caballero y Gastón Castelli (Florencio Varela); en “D” (90 a 99 años): Yani Ávila y Matías Caramp (Luján); en “E” (100 a 114 años): Fabián Amoz (Rauch) y Marcelo Saenz (Ayacucho); y en “F” (114 años en adelante): Miguel Menconi (Gral. Belgrano) y Claudio Avaca (Pila).

Por otro lado, en Damas resultaron vencedoras: en Categoría Única: Micaela Bátiz (Las Flores) y Carla Cabrera (Rauch); en Mixtos “A” (hasta 89 años): Pablo Morsucci y María Cecilia Todisco (Monte Grande); en Mixtos “B” (90 a 104 años): Selva Pagano (Rauch) y Pablo Contreras (Ayacucho) y en Mixtos “C” (100 años en adelante): Nancy Torres y Juan Carlos Funes (Saladillo).