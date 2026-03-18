Inflación mayorista con suba moderada

La inflación mayorista en febrero mostró un crecimiento moderado del 1% respecto del mes anterior, lo que marcó el menor aumento en casi un año y el acumulado del bimestre alcanzó 2,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En términos interanuales, la suba fue de 25,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales que “la suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%. Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor”.

El desempeño mensual estuvo marcado por la dinámica de los productos nacionales, que subieron 1,3%, contrarrestando la caída del 2,7% de los importados. Entre los sectores con mayor incidencia positiva se destacaron alimentos y bebidas, productos agropecuarios, petróleo crudo y gas, refinados del petróleo y energía eléctrica.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró un alza de 0,7% en febrero, con un incremento del 2,2% en lo que va del año y 25,1% interanual. La suba se explicó por un aumento del 0,9% en productos nacionales, mientras que los importados bajaron 2,6%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostró un crecimiento mensual del 0,7%, impulsado por un aumento del 1% en los productos primarios, 0,4% en manufacturas y 7,1% en energía eléctrica. Dentro de las manufacturas, subieron alimentos y bebidas (2,1%), madera y productos de madera (2,5%) y equipos de radio y televisión (2,7%), mientras que productos metálicos básicos (-1,9%) y máquinas y equipos (-1,1%) registraron caídas.

Estos números refuerzan la idea de que la inflación mayorista continúa mostrando cierta moderación, aunque los analistas advierten que factores externos y ajustes internos podrían modificar la dinámica en los próximos meses.

FUENTE: infocielo