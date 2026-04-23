INAUGURACIÓN DEL PASAJE PAPA FRANCISCO

En homenaje al primer sumo pontífice argentino y al cumplirse un año de su fallecimiento, se realizará la inauguración del Pasaje que llevará la denominación “Papa Francisco” y que corresponde a la cuadra de Avenida Rivadavia entre Carmen y San Martín.

Se invita a toda la comunidad a la jornada conmemorativa que se llevará a cabo este viernes 24 de abril a las 10:30 horas en la intersección de Av. San Martín y Av. Rivadavia.

Con motivo de este reconocimiento al legado espiritual, ético y social del Papa Francisco, se dará lugar a esta resignificación del espacio público de nuestra ciudad, tal como se establece en la Ordenanza N° 3658 aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante.